Байден хоче бачити фон дер Ляєн наступним генсеком НАТО

Президент США Джо Байден наполягає на призначенні президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн наступним генеральним секретарем НАТО після того, як зійде новий термін діючого генсека Єнса Столтенберга.

Про це повідомляє The Telegraph.

Білий дім відмовив міністру оборони Британію Бену Уолесу, який хотів висувати свою кандидатуру і обрав своїм протеже на цю посаду фон дер Ляєн.

У вівторок члени НАТО домовилися про продовження повноважень Єнса Столтенберга, який обіймає посаду генерального секретаря з жовтня 2014 року, на один рік до осені 2024 року.

Лідери НАТО сподівалися досягти угоди щодо наступника Столтенберга на своєму щорічному саміті у Вільнюсі, але не змогли домовитися щодо кандидата.

Посилаючись на власні джерела в НАТО, видання пише, що президент США намагається переконати фон дер Ляєн стати наступником Столтенберга на тлі побоювань, що підходящий кандидат не з’явиться протягом наступних 12 місяців.

"У нас виникнуть проблеми наступного року, коли стане ясно, що поле не є сильнішим, ніж цього року", — сказало друге джерело.

За інформацією видання, Байден і фон дер Ляєн встановили міцний зв’язок за останні роки. Тепер президентка Єврокомісії покладається на розвідувальні дані Вашингтону і відмовляється від інформації, яку надають європейські агентства, оскільки фон дер Ляєн вважає, шо вони неправильно оцінили вторгнення Росії в Україну.

Цього року фон дер Ляєн вже отримувала пропозиції від ряду держав-членів НАТО взяти на себе керівництво альянсом, хочі її термін на посаді президента Європейської комісії закінчується лише наступного року.