Байден заявил, что Россию не следует признавать спонсором терроризма

Президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма.

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Об этом пишет Reuters.

Отвечая на вопрос, следует ли считать Россию государством-спонсором терроризма, Байден ответил журналистам в Белом доме: "Нет".

Издание отмечает, что на фоне продолжающегося вторжения России Украина настаивала на том, что РФ должна быть признана государством спонсором терроризма, тогда как Москва предупреждала, что такой шаг разорвет американо-российские отношения.

Отметим, ранее официальные лица США открыто не высказывались, поддерживают ли они призывы Конгресса о признании России государством-спонсором терроризма, лишь настаивали на том, что окончательное решение остается исключительно за Госдепартаментом США и его главой Энтони Блинкеном.

Ранее Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые "привели к смерти бесчисленного числа невиновных мужчин, женщин и детей".

Однако, по информации СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен опасается принятия такого решения. Он считает, что против страны-агрессора РФ уже действуют достаточно жесткие санкции, а этот статус не позволит усилить давление.

Поэтому Государственный департамент США негласно дал понять Конгрессу, что он серьезно озабочен последствиями признания России государством-спонсором терроризма.