Байден заявив, що Росію не слід визнавати спонсором тероризму

Президент США Джо Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму.

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Про це пише Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи слід вважати Росію державою-спонсором тероризму, Байден відповів журналістам у Білому домі: "Ні".

Видання зазначає, що на тлі триваючого вторгнення Росії Україна наполягала на тому, що РФ повинна бути визнана державою спонсором тероризму, тоді як Москва попереджала, що такий крок розірве американсько-російські відносини.

Зазначимо, раніше офіційні особи США відкрито не висловлювалися, чи підтримують вони заклики Конгресу щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму, лише наполягали на тому, що остаточне рішення залишається виключно за Держдепартаментом США та її очільником Ентоні Блінкеном.

Раніше Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які "призвели до смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей".

Однак, за інформацією ЗМІ, держсекретар США Ентоні Блінкен побоюється ухвалення такого рішення. Він вважає, що проти країни-агресора РФ вже діють доволі жорсткі санкції, а цей статус не дозволить посилити тиск.

Тому Державний департамент США негласно дав зрозуміти Конгресу, що він серйозно занепокоєний наслідками визнання Росії державою-спонсором тероризму.