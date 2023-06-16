Бельгия объявила о 15-м пакете военной помощи Украине: что он будет включать

Федеральное правительство Бельгии 16 июня приняло 15-й пакет помощи Украине. В его рамках Министерство обороны, в частности, передаст Киеву бронетехнику после ремонта.

Об этом сообщила министр обороны Людивин Дедондер.

Новый пакет помощи достигает 11 миллионов евро. За эти деньги Бельгия закупит и поставит ВСУ бронетранспортеры, в данном случае гусеничные бронетранспортеры типа М113.

"Перед поставкой в Украину транспортные средства будут доведены до рабочего состояния бельгийской промышленностью", — заверили в правительстве.

Эту технику страна сняла с вооружения более десяти лет назад, так что она нуждается в ремонте.

"Поддержка Украины — это не соревнование между странами-партнерами, а результат согласованного подхода, направленного на лучшее удовлетворение отдельных нужд на местах. Этот новый пакет помощи полностью соответствует этой логике", — добавила Дедондер.

Накануне правительство также одобрило закупку и поставку боеприпасов калибра 105 мм на 32 млн евро. Страна также заявила, что готова проводить учения для украинских пилотов на американских истребителях F-16.