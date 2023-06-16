Бельгія оголосила про 15-й пакет військової допомоги Україні: що він включатиме

Федеральний уряд Бельгії 16 червня ухвалив 15-й пакет допомоги Україні. В його межах Міністерство оборони, зокрема, передасть Києву бронетехніку після ремонту.

Про це повідомила міністр оборони Людивін Дедондер.

Новий пакет допомоги досягає 11 мільйонів євро. За ці гроші Бельгія закупить і поставить ЗСУ бронетранспортери, в даному випадку гусеничні бронетранспортери типу М113. Цю техніку країна зняла з озброєння більше десяти років тому, отже вона потребує ремонту.

"Перед поставкою в Україну транспортні засоби будуть доведені до робочого стану бельгійською промисловістю", — запевнили в уряді.

"Підтримка України — це не змагання між країнами-партнерами, а результат узгодженого підходу, спрямованого на якомога краще задоволення потреб на місцях. Цей новий пакет допомоги повністю відповідає цій логіці", — додала Дедондер.

Напередодні також уряд схвалив закупівлю та поставку боєприпасів калібру 105 мм на 32 млн євро. Країна також заявила, що готова проводити навчання для українських пілотів на американських винищувачах F-16.