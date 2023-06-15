Бельгія виділила Україні €3,5 млн для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Уряд Бельгії вирішив надати Україні допомогу у розмірі 3,5 млн євро для ліквідації наслідків російського теракту на Каховській гідроелектростанції.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Пакет гуманітарної допомоги включає електрогенератори, медичне обладнання, ліки, резервуари для зберігання питної води, намети тощо.

Шмигаль також обговорив з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо гуманітарні й екологічні наслідки катастрофи та необхідність посилення санкцій проти РФ.

Він наголосив, що варто докладати більше зусиль, аби зробити неможливим виготовлення Росією нових ракет.

Зазначимо, ще 9 червня стало відомо, що через урядову структуру B-FAST, яка активується під час надання екстреної допомоги іноземним державам, Бельгія передає постаждалим регіонам намети, матраци, спальні мішки, каністри, гігієнічні набори на 350 тис. євро.

Ще 7 млн євро надійдуть до Гуманітарного фонду ООН для України. Ці кошти є частиною огологеного раніше пакету гумдопомоги Україні в 24 млн євро на 2023 рік. Як додали в МЗС Бельгії, фонд ООН дозволяє гуманітарним організаціям на місцях швидше реагувати на такі непередбачувані обставини.

Естонія також погодилася надати Україні допомогу і передасть різну техніку для ліквідації наслідків підриву Каховської гідроелектростанції.