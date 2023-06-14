Підрив ГЕС. Україна отримає від Естонії техніку й обладнання для ліквідації наслідків катастрофи

Естонія передасть Україні різну техніку для ліквідації наслідків підриву Каховської гідроелектростанції. Про це пише ERR.

Ідеться про шланги, насоси, абсорбуючий матеріал, човни, гідрокостюми, гумові штани, які не промокають, і рятувальні жилети.

Загалом буде надано допомогу майже на 457 тисяч євро, на що виділяє гроші Міністерство закордонних справ Естонії.

"Зараз пріоритетом є виведення людей із затоплених районів, а як тільки вода спаде, можна починати підраховувати збитки та відкачувати воду. Для нас дуже важливо, що ми можемо допомогти Україні в цій кризі. Друзі роблять саме так", – висловився генеральний директор Рятувального департаменту Естонії Марго Клаос.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Вдень 12 червня повідомлялося, що через катастрофу десятеро людей загинули, а 42 особи, у тому числі семеро дітей, вважаються зниклими безвісти. Пізніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в регіоні виявили тіла ще двох люедй.

Станом на 14 червня, підтопленими залишаються 28 населених пунктів на правобережжі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території на лівому березі.