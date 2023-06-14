Подрыв ГЭС. Украина получит от Эстонии технику и оборудование для ликвидации последствий катастрофы

Эстония передаст Украине разную технику для ликвидации последствий взрыва Каховской гидроэлектростанции. Об этом пишет ERR.

Речь идет о шлангах, насосах, абсорбирующем материале, лодках, гидрокостюмах, непромокаемых резиновых штанах и спасательных жилетах.

В целом будет предоставлено помощь почти на 457 тысяч евро, на что выделяет деньги Министерство иностранных дел Эстонии.

"Сейчас приоритетом является вывод людей из затопленных районов, а как только вода спадет, можно начинать подсчитывать ущерб и откачивать воду. Для нас очень важно, что мы можем помочь Украине в этом кризисе. Друзья поступают именно так", – высказался генеральный директор Спасательного департамента Эстонии Марго Клаос.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Днем 12 июня сообщалось, что из-за катастрофы десять человек погибли, а 42 человека, в том числе семеро детей, числятся пропавшими без вести. Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в регионе обнаружили тела еще двух людей.

По состоянию на 14 июня, подтопленными остаются 28 населенных пунктов на правобережье Днепра и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории на левом берегу.