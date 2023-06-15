Бельгия выделила Украине €3,5 млн для ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС

Правительство Бельгии решило предоставить Украине помощь в размере 3,5 млн евро для ликвидации последствий российского теракта на Каховской гидроэлектростанции.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Пакет гуманитарной помощи включает электрогенераторы, медицинское оборудование, лекарства, резервуары для хранения питьевой воды, палатки и т.д.

Шмигаль также обсудил с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо гуманитарные и экологические последствия крушения и необходимость ужесточения санкций против РФ.

Он подчеркнул, что следует прилагать больше усилий, чтобы сделать невозможным изготовление Россией новых ракет.

Отметим, что еще 9 июня стало известно, что через правительственную структуру B-FAST, которая активируется при оказании экстренной помощи иностранным государствам, Бельгия передает пострадавшим регионам палатки, матрасы, спальные мешки, канистры, гигиенические наборы на 350 тыс. евро.

Еще 7 млн евро поступят в Гуманитарный фонд ООН для Украины. Эти средства являются частью обнаженного ранее пакета гумопомощи Украине в 24 млн евро на 2023 год. Как добавили в МИД Бельгии, фонд ООН позволяет гуманитарным организациям на местах быстрее реагировать на столь непредсказуемые обстоятельства.

Эстония также согласилась предоставить Украине помощь и передаст разную технику для ликвидации последствий взрыва Каховской гидроэлектростанции.