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Бельгия выделила Украине €3,5 млн для ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС
Правительство Бельгии решило предоставить Украине помощь в размере 3,5 млн евро для ликвидации последствий российского теракта на Каховской гидроэлектростанции.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Пакет гуманитарной помощи включает электрогенераторы, медицинское оборудование, лекарства, резервуары для хранения питьевой воды, палатки и т.д.
Шмигаль также обсудил с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо гуманитарные и экологические последствия крушения и необходимость ужесточения санкций против РФ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он подчеркнул, что следует прилагать больше усилий, чтобы сделать невозможным изготовление Россией новых ракет.
Отметим, что еще 9 июня стало известно, что через правительственную структуру B-FAST, которая активируется при оказании экстренной помощи иностранным государствам, Бельгия передает пострадавшим регионам палатки, матрасы, спальные мешки, канистры, гигиенические наборы на 350 тыс. евро.
Еще 7 млн евро поступят в Гуманитарный фонд ООН для Украины. Эти средства являются частью обнаженного ранее пакета гумопомощи Украине в 24 млн евро на 2023 год. Как добавили в МИД Бельгии, фонд ООН позволяет гуманитарным организациям на местах быстрее реагировать на столь непредсказуемые обстоятельства.
Эстония также согласилась предоставить Украине помощь и передаст разную технику для ликвидации последствий взрыва Каховской гидроэлектростанции.