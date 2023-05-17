Ще одна країна готова навчати українських пілотів літати на винищувачах F-16

Бельгія готова проводити навчання для українських пілотів на американських винищувачах F-16. Про це повідомило місцеве видання DeMorgen.

Журналісти зазначили, що винищувачі F-16 були темою, яку обговорювали президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із прем'єрами Бельгії Александром Де Кроо та Нідерландів Марком Рютте.

“Під час саміту в Гаазі на початку цього місяця питання F-16 також обговорювалося під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром. Бельгія не може постачати літаки, але може навчати пілотів”, - написали ЗМІ.

Бельгійські військово-повітряні сили літають на F-16 американського виробника Lockheed Martin з кінця 1970-х років, тому мають величезний досвід роботи з винищувачами.

Бельгія не може поставити F-16 в Україну, тому що всі бельгійські літаки використовуються для захисту повітряного простору країн Бенілюксу та Балтії.

Бельгійська армія все ще має близько п'ятдесяти F-16. Впродовж наступних років літаки, що залишилися, замінять 34 новими F-35. Але це може бути надто пізно, щоб допомогти Україні вийти з війни з Росією.

До кінця 2023 року два бельгійських F-16 будуть виведені з обігу через досягнення 8000 годин нальоту. Після отримання цих годин польоту обидва літаки будуть використовуватися для запчастин для решти бельгійського флоту та/або для навчання та навчання нашого технічного персоналу.

Влітку 2023 року Велика Британія почне застосовувати навчальну програму, яку розробили, щоб навчити українських пілотів керувати винищувачами F16. Програму, яку використовують британські пілоти, адаптували щоб українські військові могли отримати навички пілотування.

У міністерстві оборони розраховують, що Україна отримає 40-50 винищувачів F-16 від союзників.

Потреба в сучасних літаках, як зазначають в Міноборони, стала гострішою після того, як у березні російські ВПС почали широко використовувати керовані бомби, які досягають цілей на великих відстанях.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що надання винищувачів F-16 Україні не провокуватиме Росію, а, навпаки, стримає її.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила 60 винищувачів, це прирівнюється 40% її довоєнного парку, наразі вдалося зберегти близько 80 відповідними літаками. В Росії - 500 літаків-винищувачів, які переважать українські за характеристиками, наприклад, вони краще обладнані і споряджені боєприпасами більшої дальності.