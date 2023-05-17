Еще одна страна готова учить украинских пилотов летать на истребителях F-16

Бельгия готова проводить учения для украинских пилотов на американских истребителях F-16. Об этом сообщило местное издание DeMorgen.

Журналисты отметили, что истребители F-16 были темой, обсуждаемой президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи с премьерами Бельгии Александром Де Кроо и Нидерландов Марком Рютте.

Во время саммита в Гааге в начале этого месяца вопрос F-16 также обсуждался во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром. Бельгия не может поставлять самолеты, но может обучать пилотов”, - написали СМИ.

Бельгийские военно-воздушные силы летают на F-16 американского производителя Lockheed Martin с конца 1970-х годов, поэтому имеют огромный опыт работы с истребителями.

Бельгия не может поставить F-16 в Украину, потому что все бельгийские самолеты используются для защиты воздушного пространства Бенилюкса и Балтии.

Бельгийская армия все еще имеет около пятидесяти F-16. В течение следующих лет оставшиеся самолеты заменят 34 новыми F-35. Но это может быть слишком поздно, чтобы помочь Украине выйти из войны с Россией.

К концу 2023 года два бельгийских F-16 будут выведены из обращения из-за достижения 8000 часов налета. После получения этих часов полета оба самолета будут использоваться для запчастей для остального бельгийского флота и/или для обучения и обучения нашего технического персонала.

Летом 2023 года Великобритания начнет применять обучающую программу, которую разработали, чтобы научить украинских пилотов руководить истребителями F16. Программу, которую используют британские пилоты, адаптировали, чтобы украинские военные могли получить навыки пилотирования.

В министерстве обороны рассчитывают, что Украина получит 40-50 истребителей F-16 от союзников.

Потребность в современных самолетах, как отмечают в Минобороны, стала более острой после того, как в марте российские ВВС начали широко использовать управляемые бомбы, достигающие цели на больших расстояниях.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что предоставление истребителей F-16 Украине не будет провоцировать Россию, а, напротив, сдержит ее.

После начала полномасштабного вторжения России Украина потеряла 60 истребителей, это приравнивается 40% ее довоенного парка, пока удалось сохранить около 80 соответствующих самолетов. В России – 500 самолетов-истребителей, которые преобладают украинские по характеристикам, например, они лучше оборудованы и оснащены боеприпасами большей дальности.