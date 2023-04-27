F-16 сдержат Россию – Кулеба

Министр иностранных дел считает, что предоставление истребителей F-16 Украине не будет провоцировать Россию, а наоборот сдержит ее.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

Министр отметил, что ранее партнеры опасались предоставлять артиллерию, РСЗО, противовоздушную оборону, танки, ракеты большой дальности, мотивируя отказ тем, что предоставление оружия будет провоцировать Россию на эскалацию войны, но этого не произошло.

"F-16 тоже не будет. Предоставление Украине F-16 сдержит Россию, а не "спровоцирует" ее. Пора сделать этот шаг", - считает Кулеба.

Напомним, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи убежден, что Украина вовремя получит обещанную технику для контрнаступления. Что касается американских истребителей, таких как F-16, в Украине, генерал Каволи рассказал, что украинские силы испытывают другие более насущные потребности. Он отметил, что западные истребители стоят только на "восьмом месте" в приоритетах Украины.

После начала полномасштабного вторжения России Украина потеряла 60 истребителей, это приравнивается 40% ее довоенного парка, пока удалось сохранить около 80 соответствующих самолетов. В России – 500 самолетов-истребителей, которые преобладают украинские по характеристикам, например, они лучше оборудованы и оснащены боеприпасами большей дальности.