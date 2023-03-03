"Больше нет тайн": Зеленский назвал приоритеты для Украины касательно оружия

Приоритетами для оснащения Украины в противодействии российской агрессии являются артиллерия и снаряды в большом количестве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Артиллерия – это номер один из того, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, а также снаряды в большом количестве, чтобы остановить Россию. Не стрелять по их территории, а чтобы их выбросить из нашей", – сказал Зеленский.

Он считает, что поставки оружия для украинских военных можно ускорить, если публично говорить о нуждах Украины.

"Больше никаких секретов нет, какое у нас оружие. Больше нет тайн, что там есть у России. Всем понятно, что там не такая мощная армия, просто очень много людей, которых совершенно не жалко тому руководству", – отметил президент.

По его словам, говорить о поставках того или иного оружия могут и партнеры Украины.

"Также и о самолетах. Дефицит с самолетами – начать тренировки. Мы проговорили это и имеем подтверждение со стороны Великобритании, Польши. Сегодня говорили, где наши партнеры из Латвии, а также Литвы и Эстонии могут нам помочь в тренировочных миссиях. Нам нужны самолеты. Просто не говорить и что-то там обещать, а просто учить наших ребят и передавать самолеты", - добавил Зеленский.

Относительно ситуации со снабжением танков президент выразил уверенность в том, что Украина вскоре получит свою танковую армию. Он отметил, что ускорить этот процесс сможет постоянное покрытие дефицита техники со стороны партнеров.

"Как бы то ни было, мы получим танковую армию. Абсолютно уверен в этом. Мы уже видим, как наши Вооруженные силы, наши ребята учатся. Вскоре все будет. Но есть соответствующий дефицит. Закрывать (с помощью партнеров, – ред.) просто все эти дыры – постоянный дефицит – вот что может нам помочь. И верить в победу, как верим мы. И тогда мы победим", – сказал глава государства.

Напомним, 24 февраля президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила первые танки Leopard. Бронетехнику предоставила Польша, ставшая одним из основателей танковой коалиции для Украины.