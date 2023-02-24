Делаю все, чтобы не допустить поставки Китаем оружия в РФ - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что очень верит, что Китай не станет поставлять России оружие для войны в Украине, и делает для этого все возможное. Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу.

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"Я хочу верить, что Китай будет на стороне справедливого мира, а это значит на нашей стороне. И для меня это важно. Я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие в Россию. Это пункт номер один. И я делаю все, чтобы не допустить этого", – сказал президент.

Глава государства также заявил, что хотел бы встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. По его словам, это пойдет на пользу обоим государствам и безопасности в мире.

"У нас с Китаем большой товарооборот. Вопрос не только в войне. Вопрос в том, что мы – страны, которые заинтересованы в сохранении экономических отношений. Насколько мне известно, Китай исторически уважает территориальную целостность, а значит должен сделать все, чтобы РФ вышла с нашей территории. Потому что в этом и есть уважение суверенитета и территориальной целостности", – резюмировал он.

Напомним, что на днях США заявили, что КНР всерьез думает о том, чтобы поставлять РФ оружие для ведения войны с Украиной. В пятницу же генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что хотя поставок Китаем летального оружия РФ пока не было, в альянсе "видят признаки", что он рассматривает такую возможность.

Отметим также, что Зеленский на пресс-конференции прокомментировал и опубликованный Китаем перечень принципов, на которых должна, по его мнению, завершиться российско-украинская война, заявив, что соглашается не со всем изложенным в нем.