Роблю все, щоб не допустити постачання Китаєм зброї до РФ - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що дуже вірить у те, що Китай не стане постачати Росії зброю для війни в Україні, і робить для цього все можливе. Про це він сказав на пресконференції в п'ятницю.

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"Я хочу вірити, що Китай буде на боці справедливого миру, а це значить на нашому боці. І для мене це важливо. Я дуже хочу вірити, що Китай не постачатиме зброю в Росію. Це пункт номер один. І я роблю все, щоб не допустити цього", – сказав президент.

Глава держави також заявив, що що хотів би зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. За його словами, це буде на користь обидвом державам і безпеці у світі.

"У нас із Китаєм великий товарообіг. Питання не тільки у війні. Питання в тому, що ми – держави, які зацікавлені у збереженні економічних відносин. Наскільки мені відомо, Китай історично поважає територіальну цілісність, а значить, повинен зробити все, щоб РФ вийшла з нашої території. Бо в цьому і полягає повага до суверенітету й територіальної цілісності", – резюмував він.

Нагадаємо, що днями США заявили, що КНР всерйоз думає про те аби постачати РФ зброю для ведення війни з Україною. У п'ятницю ж генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що хоча постачань Китаєм летальної зброї РФ поки не було, в альянсі "бачать ознаки", що він розглядає таку можливість.

Зазначимо також, що Зеленський на пресконференції прокоментував і опублікований Китаєм перелік принципів, на яких має, на його думку, завершитися російсько-української війни, заявивши, що погоджується не з усім викладеним у ньому.