"Більше немає таємниць": Зеленський назвав пріоритети для України щодо зброї

Пріоритетами для оснащення України у протидії російській агресії є артилерія та снаряди у великій кількості. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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"Артилерія – це номер один із того, що нам потрібно. Як системи, так і амуніція, а також снаряди у великій кількості, щоб зупинити Росію. Не стріляти по їхній території, а щоб їх викинути з нашої", – сказав Зеленський.

Він вважає, що постачання зброї для українських військових можна прискорити, якщо публічно говорити про потреби України.

"Більше ніяких секретів немає, яка у нас зброя. Більше немає таємниць, що там є у Росії. Всім зрозуміло, що там не така потужна армія, просто дуже багато людей, яких абсолютно не шкода тому керівництву", – зазначив президент.

За його словами, говорити про постачання тієї чи іншої зброї можуть і партнери України.

"Також і про літаки. Дефіцит з літаками – розпочати тренування. Ми проговорили це і маємо підтвердження з боку Великої Британії, Польщі. Сьогодні говорили, де наші партнери з Латвії, а також Литви та Естонії можуть нам допомогти у тренувальних місіях. Нам потрібні літаки. Просто не говорити і щось там обіцяти, а просто навчати наших хлопців і передавати літаки", – додав Зеленський.

Стосовно ситуації з постачанням танків президент висловив упевненість у тому, що Україна незабаром отримає свою танкову армію. Він зауважив, що прискорити цей процес зможе постійне покриття дефіциту техніки з боку партнерів.

"Як би там не було, ми отримаємо танкову армію. Абсолютно впевнений у цьому. Ми вже бачимо, як наші Збройні сили, наші хлопці навчаються. Незабаром усе буде. Але є відповідний дефіцит. Закривати (за допомогою партнерів, – ред.) просто всі ці дірки – постійний дефіцит – ось що може нам допомогти. І вірити у перемогу, як віримо ми. І тоді ми переможемо", – сказав очільник держави.

Нагадаємо, 24 лютого президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала перші танки Leopard. Бронетехніку надала Польща, яка стала одним із фундаторів танкової коаліції для України.