Боррель шокирован казнью украинского пленника

Глава дипломатии ЕС отреагировал на видео с казнью российскими оккупантами украинского военнопленного.

Об этом Жозеп Боррель написал в Twitter.

"Глубоко шокирован жестоким видео обезглавления украинского военнопленного. Это страшное нарушение Женевских конвенций. Все исполнители и пособники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности", - считает дипломат.

Боррель пообещал, что Европа будет с Украиной столько, сколько нужно.

Напомним, ранее Евросоюз и ООН отреагировали на смертную казнь военнопленного, пообещав привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине.

В Министерстве обороны призвали не распространять видео казни и воздержаться от предположений о личности погибшего.