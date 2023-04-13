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Боррель шокирован казнью украинского пленника
Глава дипломатии ЕС отреагировал на видео с казнью российскими оккупантами украинского военнопленного.
Об этом Жозеп Боррель написал в Twitter.
"Глубоко шокирован жестоким видео обезглавления украинского военнопленного. Это страшное нарушение Женевских конвенций. Все исполнители и пособники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности", - считает дипломат.
Боррель пообещал, что Европа будет с Украиной столько, сколько нужно.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ранее Евросоюз и ООН отреагировали на смертную казнь военнопленного, пообещав привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине.
В Министерстве обороны призвали не распространять видео казни и воздержаться от предположений о личности погибшего.