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Політика
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Боррель шокований стратою українського полоненого

боррель
ФОто: Twitter Жозепа Борреля

Голова дипломатії ЄС відреагував на відео із стратою російськими окупантами українського військовополоненого.

Про це Жозеп Боррель написав в Twitter.

"Глибоко шокований жорстоким відео обезголовлення українського військовополоненого. Це жахливе порушення Женевських конвенцій. Усі виконавці та пособники військових злочинів мають бути притягнуті до відповідальності", - вважає дипломат.

Боррель пообіцяв, що Європа буде з Україною стільки, скільки потрібно.

Нагадаємо, раніше Євросоюз та ООН відреагували на страту військовополоненого, пообіцяв притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні.

У Міністерстві оборони закликали не поширювати відео страти та утриматися від припущень щодо особи загиблого.

Автор:
Михайло Шилін