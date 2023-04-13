Боррель шокований стратою українського полоненого

Голова дипломатії ЄС відреагував на відео із стратою російськими окупантами українського військовополоненого.

Про це Жозеп Боррель написав в Twitter.

"Глибоко шокований жорстоким відео обезголовлення українського військовополоненого. Це жахливе порушення Женевських конвенцій. Усі виконавці та пособники військових злочинів мають бути притягнуті до відповідальності", - вважає дипломат.

Боррель пообіцяв, що Європа буде з Україною стільки, скільки потрібно.

Нагадаємо, раніше Євросоюз та ООН відреагували на страту військовополоненого, пообіцяв притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні.

У Міністерстві оборони закликали не поширювати відео страти та утриматися від припущень щодо особи загиблого.