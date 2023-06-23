Британская разведка объяснила, как РФ будет использовать боевых дельфинов в Севастополе

С лета 2022 года РФ инвестировала значительные средства в усиление безопасности главной базы Черноморского флота в Севастополе и разместила там боевых дельфинов, предназначенных для противодействия водолазам.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что меры по усилению безопасности в Севастополе включают, по меньшей мере, четыре слоя сеток и заграждений на входе в гавань.

Кроме того, по данным разведки Британии, в последние недели эта защита, вероятно, также была усилена увеличением количества обученных морских млекопитающих.

"Изображения показывают, что сейчас почти вдвое больше плавающих отрядов для млекопитающих в гавани, где, вероятно, находятся дельфины-афалины", - отмечают в британской разведке.

Там добавляют, что в арктических водах флот также использует белуг и тюленей.

"Россия научила животных для ряда миссий, но находящиеся в Севастопольской гавани, скорее всего, предназначены для противодействия вражеским водолазам", - сообщают в разведке Британии.

Заметим, в начале полномасштабного вторжения в Украину россияне разместили обученных животных на северной стороне входа в Севастопольскую бухту. Недалеко находится центр дрессировки дельфинов и белуг, построенный в советское время. Этот объект находился в составе ВМС Украины до захвата полуострова в 2014 году.

Россия после оккупации Крыма и Севастополя активизировала работу центра. Иногда боевых дельфинов отправляли в Новороссийск и даже на базу в сирийском Тартусе.

Ранее в разведке Британии отмечали, что, несмотря на наступательные действия Украины на южном направлении, войска РФ продолжают активно создавать оборонные сооружения на подступах к оккупированному Крыму. Сохранение контроля над полуостровом является основным политическим приоритетом Кремля.

Как сообщали в украинской разведке, враг переместил большинство боевых кораблей из Севастополя на территорию РФ, в том числе в Новороссийск, чтобы избежать их уничтожения на территории временно оккупированного Крыма.