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Британська розвідка пояснила, як РФ використовуватиме бойових дельфінів у Севастополі
З літа 2022 року РФ інвестувала значні кошти у посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту у Севастополі та розмістила там бойових дельфінів, які призначені для протидії водолазам.
Про це повідомляє розвідка Великобританії.
Зазначається, що заходи з посилення безпеки у Севастополі включають щонайменше чотири шари сіток і загороджень на вході в гавань.
Крім того, за даними розвідки Британії, останніми тижнями цей захист, ймовірно, також був посилений збільшенням кількості навчених морських ссавців.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Зображення показують майже вдвічі більше плаваючих загонів для ссавців у гавані, де, ймовірно, містяться дельфіни-афаліни", - зауважують у британській розвідці.
Там додають, що в арктичних водах флот також використовує білух і тюленів.
"Росія навчила тварин для ряду місій, але ті, що знаходяться в Севастопольській гавані, швидше за все, призначені для протидії ворожим водолазам", - повідомляють у розвідці Британії.
Зауважимо, на початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни розмістили навчених тварин на північній стороні входу до Севастопольської бухти. Неподалік знаходиться центр дресирування дельфінів та білух, збудований за радянських часів. Цей об'єкт перебував у складі ВМС України до захоплення півострова у 2014 році.
Росія після окупації Криму та Севастополя активізувала роботу центру. Іноді бойових дельфінів відправляли до Новоросійська і навіть на базу в сирійському Тартусі.
Раніше у розвідці Британії зауважували, що попри наступальні дії України на південному напрямку, війська РФ подовжують активно створювати оборонні споруди на підступах до окупованого Криму. Збереження контролю над півостровом є головним політичним пріоритетом Кремля.
Як повідомляли в українській розвідці, ворог перемістив більшість бойових кораблів з Севастополя на територію РФ, зокрема до Новоросійська, щоб уникнути їхнього знищення на території тимчасово окупованого Криму.