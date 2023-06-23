Британська розвідка пояснила, як РФ використовуватиме бойових дельфінів у Севастополі

З літа 2022 року РФ інвестувала значні кошти у посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту у Севастополі та розмістила там бойових дельфінів, які призначені для протидії водолазам.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Зазначається, що заходи з посилення безпеки у Севастополі включають щонайменше чотири шари сіток і загороджень на вході в гавань.

Крім того, за даними розвідки Британії, останніми тижнями цей захист, ймовірно, також був посилений збільшенням кількості навчених морських ссавців.

"Зображення показують майже вдвічі більше плаваючих загонів для ссавців у гавані, де, ймовірно, містяться дельфіни-афаліни", - зауважують у британській розвідці.

Там додають, що в арктичних водах флот також використовує білух і тюленів.

"Росія навчила тварин для ряду місій, але ті, що знаходяться в Севастопольській гавані, швидше за все, призначені для протидії ворожим водолазам", - повідомляють у розвідці Британії.

Зауважимо, на початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни розмістили навчених тварин на північній стороні входу до Севастопольської бухти. Неподалік знаходиться центр дресирування дельфінів та білух, збудований за радянських часів. Цей об'єкт перебував у складі ВМС України до захоплення півострова у 2014 році.

Росія після окупації Криму та Севастополя активізувала роботу центру. Іноді бойових дельфінів відправляли до Новоросійська і навіть на базу в сирійському Тартусі.

Раніше у розвідці Британії зауважували, що попри наступальні дії України на південному напрямку, війська РФ подовжують активно створювати оборонні споруди на підступах до окупованого Криму. Збереження контролю над півостровом є головним політичним пріоритетом Кремля.

Як повідомляли в українській розвідці, ворог перемістив більшість бойових кораблів з Севастополя на територію РФ, зокрема до Новоросійська, щоб уникнути їхнього знищення на території тимчасово окупованого Криму.