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Британская разведка оценила, есть ли угроза затопления из-за повреждения дамбы Каховской ГЭС
Оккупанты, отступая с правого берега Днепра в Херсонской области, повредили дамбу Каховской ГЭС, пока эти повреждения не несут угрозы затопления территорий.
Об этом сообщает разведка Британии.
Отмечается, что Каховская дамба является одним из двух основных пунктов пересечения дорог в нижнем течении реки Днепр. ВСУ еще с августа наносили высокоточные удары по переправе, чтобы отрезать логистику врага.
Во время отступления российских войск 11 ноября, Каховской ГЭС был нанесен дополнительный ущерб из-за "контролируемого сноса" переправы, чтобы, вероятно, помешать продвижению Вооруженных Сил Украины. В результате три пролета автомобильного и железнодорожного мостов на северном конце дамбы были разрушены, поэтому передвигаться по ней стало невозможно.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Однако три водосливных шлюза под этим участком дамбы остались в основном невредимыми. Нынешний уровень угрозы вряд ли приведет к серьезным наводнениям ниже по течению", - говорится в сообщении.
Напомним, первые спецподразделения ВСУ вошли в Херсон 11 ноября. Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщил, что операция продолжалась с начала сентября.
Сейчас в городе начались стабилизационные мероприятия, так же как и в других освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский уже посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.