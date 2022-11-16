Британская разведка оценила, есть ли угроза затопления из-за повреждения дамбы Каховской ГЭС

Оккупанты, отступая с правого берега Днепра в Херсонской области, повредили дамбу Каховской ГЭС, пока эти повреждения не несут угрозы затопления территорий.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что Каховская дамба является одним из двух основных пунктов пересечения дорог в нижнем течении реки Днепр. ВСУ еще с августа наносили высокоточные удары по переправе, чтобы отрезать логистику врага.

Во время отступления российских войск 11 ноября, Каховской ГЭС был нанесен дополнительный ущерб из-за "контролируемого сноса" переправы, чтобы, вероятно, помешать продвижению Вооруженных Сил Украины. В результате три пролета автомобильного и железнодорожного мостов на северном конце дамбы были разрушены, поэтому передвигаться по ней стало невозможно.

"Однако три водосливных шлюза под этим участком дамбы остались в основном невредимыми. Нынешний уровень угрозы вряд ли приведет к серьезным наводнениям ниже по течению", - говорится в сообщении.

Напомним, первые спецподразделения ВСУ вошли в Херсон 11 ноября. Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщил, что операция продолжалась с начала сентября.

Сейчас в городе начались стабилизационные мероприятия, так же как и в других освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский уже посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.