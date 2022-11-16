Британська розвідка оцінила, чи є загроза затоплення через пошкодження дамби Каховської ГЕС

Окупанти, відступаючи з правого берега Дніпра у Херсонській області, пошкодили дамбу Каховської ГЕС, наразі ці пошкодження не несуть загрози затоплення територій.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що Каховська дамба є однією з двох основних пунктів перетину доріг у нижній течії річки Дніпро. ЗСУ ще з серпня завдавали високоточних ударів по переправі, аби відрізати логістику ворога.

Під час відступу російських військ 11 листопада Каховській ГЕС було завдано додаткових збитків через "контрольоване знесення" переправи, щоб, ймовірно, перешкодити просуванню Збройних Сил України. У результаті три прольоти автомобільного та залізничного мостів на північному кінці дамби були зруйновані, тому пересуватися нею стало неможливо.

"Проте три водозливні шлюзи під цією ділянкою дамби залишилися в основному неушкодженими. Нинішній рівень загрози навряд чи призведе до серйозних повеней нижче за течією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, перші спецпідрозділи ЗСУ зайшли в Херсон 11 листопада. Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний повідомив, що операція тривала від початку вересня.

Зараз у місті розпочали стабілізаційні заходи, так само як в інших звільнених від окупантів населених пунктах Херсонської області. Президент України Володимир Зеленський вже відвідав нещодавно звільнений від російських окупантів Херсон.