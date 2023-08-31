Британский министр обороны Бен Уоллес подал в отставку — Sky News

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально подал премьер-министру Риши Сунаку заявление об отставке.

Об этом в четверг, 31 августа, сообщил телеканал Sky News.

В своей должности он пробыл четыре года, решение об увольнении принял еще в июле 2023 года. Уоллес в своем письме Сунаку высоко оценил вооруженные силы и разведку, с которыми он работал с 2016 года. Он также положительно отметил реакцию правительства на войну в Украине и поблагодарил Сунака за его вклад в армию.

"Министерство обороны вернулось на путь, чтобы снова стать мировым образцом с людьми мирового класса", - написал он.

В своем ответе Сунак написал, что Уоллес "с отличием послужил нашей стране", отметив его "стратегическое видение и ясность".

Премьер сказал, что понимает решение Уоллеса и принимает его отставку.

Помощь Великобритании Украине: роль Бена Уоллеса

У него тесные связи со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, который также собрался в отставку. Уоллес несколько раз посещал Украину во время полномасштабной войны. Во время его руководства Министерством обороны Лондон стал лидером в гонках стран Запада по оказанию Украине военной поддержки. Что отличает Великобританию в этом вопросе, так это то, что страна не ждет прецедента в открытии новых позиций оружия для Украины.

Так, Великобритания была одной из первых среди стран, которые решили предоставить Киеву современные танки, а именно Challenger 2. Также, несмотря на угрозы со стороны РФ, Лондон решил передать Украине ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обедненным ураном.

Именно Великобритания одна из первых перешла к конкретным действиям по поставкам Украине современных истребителей еще в феврале, что в конце концов привело к формированию "авиационной коалиции".

В то же время заметим, что Воллес попадал в скандал, заявив о "недостаточном уровне благодарности от Киева за оружие", правда вскоре он объяснил, что его слова исказили.

Кто возглавит Минобороны после Уоллеса

Новым министром обороны Великобритании назначили Гранта Шаппса, ранее являвшегося главой Минэнерго.

Это ведомство он возглавлял с февраля 2023 года, до этого занимал должность министра бизнеса, энергетики и промышленности. В правительстве Бориса Джонсона он был министром транспорта в течение трех лет.

"Я приступаю к работе в Минобороны. Я с нетерпением жду сотрудничества с отважными мужчинами и женщинами наших Вооруженных сил, защищающими безопасность нашей страны. Мы продолжим поддерживать Украину в ее борьбе против варварского вторжения Путина", - прокомментировал свое назначение Шаппс в X.