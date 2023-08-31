Британський міністр оборони Бен Воллес подав у відставку — Sky News

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес офіційно подав прем’єр-міністру Ріші Сунаку заяву про відставку.

Про це в четвер, 31 серпня, повідомив телеканал Sky News.

На своїй посаді він пробув чотири роки, рішення про звільнення ухвалив ще в липні 2023 року. Уоллес у своєму листі до Сунака високо оцінив збройні сили та розвідку, з якими він працював з 2016 року. Він також позитивно відзначив реакцію уряду на війну в Україні та подякував Сунаку за його вклад в армію.

"Міністерство оборони повернулося на шлях, щоб знову стати світовим взірцем з людьми світового класу", — написав він.

У своїй відповіді Сунак написав, що Воллес "з відзнакою послужив нашій країні", відзначивши його "стратегічне бачення та ясність".

Прем’єр сказав, що розуміє рішення Воллеса та приймає його відставку.

Допомога Великої Британії Україні: роль Бена Уоллеса

Він має тісні зв'язки зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим, який також зібрався у відставку. Воллес декілька разів відвідував Україну під час повномасштабної війни. За його керівництва Міністерством оборони Лондон став лідером в перегонах країн Заходу з надання Україні військової підтримки. Що відрізняє Велику Британію в цьому питанні, так це те, що країна не чекає прецеденту у відкритті нових позицій зброї для України.

Так, Велика Британія була першою серед країн, які вирішили надати Києву сучасні танки, а саме Challenger 2. Також Лондон, незважаючи на погрози зі сторони РФ, вирішив передати Україні ракети Storm Shadow та боєприпаси зі збідненим ураном.

Саме Велика Британія одна з перших перейшла до конкретних дій в питанні поставок Україні сучасних винищувачів ще в лютому, що врешті привело до формування "авіаційної коаліції".

Водночас зауважимо, що нещодавно Воллес потрапив у скандал, коли заявив про "недостатній рівень подяки від Києва за зброю", проте згодом він пояснив, що його слова спотворили.