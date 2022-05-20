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Целевая мобилизация в Украине: когда начнется, кого может затронуть и почему закон пока не идеален
Украинское правительство подстроило работу единой государственной системы гражданской защиты под военное время. До полномасштабной российской агрессии она служила для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, но недавно Кабмин расширил понятие так называемой целевой мобилизации. Это стало возможно благодаря принятому еще в марте закону. Однако эксперты уверены — регулирование вопроса пока далеко от совершенства. Корреспондент Delo.ua Илья Требор разобрался в новых правилах и выяснил, что их себя представляет целевая мобилизация и когда украинские власти могут ее провести.
Два дня понадобилось Верховной Раде чтобы законопроект №7144, который упрощает восстановительные работы по ликвидации последствий российской вооруженной агрессии, прошел путь от регистрации до рассмотрения в сессионном зале. В среду, 16 марта, за него проголосовало 345 народных депутата. Инициатива, в первую очередь, расширяет список основных заданий единой государственной системы гражданской защиты (ЕГСГЗ) положением о целевой мобилизации.
Юрист компании EVERLEGAL Наталья Иверук отмечает, что понятие "целевая мобилизация" — не новичок украинского законодательства. Оно давно есть в Кодексе гражданской защиты Украины и нужен этот механизм для предотвращения, а также ликвидации чрезвычайных ситуации техногенного или природного характера. Что изменилось, так это возможность проводить такого рода мобилизацию в восстановительный период для ликвидации последствий военных действий.
Задача актуальная, поскольку по данным проекта KSE Institute "Россия заплатит", который регистрирует прямые потери физической инфраструктуры страны в результате войны, только за последнюю неделю ущерб украинской экономике увеличился на $3,1 млрд. Общая сумма прямых задокументированных потерь, по состоянию на 19 мая, составила почти $97,4 млрд или 2,9 трлн грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В первой декаде мая правительство сделало еще один шаг в сторону послевоенного восстановления и изменило положение о ЕГСГЗ. По словам представителя Кабмина в парламенте Тараса Мельничук к новым задачам отнесены целевая мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий и определение населенных пунктов и районов, которые нуждаются в гуманитарном разминировании, маркировке опасных участков и проведении разминирования территорий
По словам Иверук, главным отличием целевой мобилизации от "обычной" является привлечение лиц исключительно для ликвидации последствий военных действий на соответствующих территориях и их восстановления. Но она уточняет, что нормативно-правовое регулирование целевой мобилизации является сейчас неполным, поскольку не определяются ни сроки, ни порядок, ни условия ее проведения.
"В законодательстве только указывается, что организационные, финансовые, правовые и другие мероприятия проводятся на основе плана проведения целевой мобилизации, утвержденного КМУ. А ее объемы и сроки должны определяться Указом президента Украины. Однако такие нормативно-правовые акты отсутствуют в законодательном поле", — добавляет юрист.
С учетом этого говорить о какой-то процедуре или условиях проведения целевой мобилизации можно только в общих чертах. Иверук отмечает — в украинском информационном пространстве разошлась информация о том, что поскольку целевая мобилизация происходит в восстановительный период, начнется она после завершения боевых действий на территории Украины и окончания военного положения.
По словам юриста EVERLEGAL Натальи Муравской, при целевой мобилизации правительство и органы местного самоуправления определят объем необходимых работ, количество финансовых, человеческих и материальных ресурсов для полноценной ликвидации последствий войны. При этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины определит потребность в финансовых и материально-технических ресурсах органов и подразделений гражданской защиты.
"А в случае проведения целевой мобилизации ГСЧС будет подавать соответствующие предложения в Министерство экономики. Уже оно будет обращаться к правительству, которое определит план, объем и сроки, а также порядок оповещения граждан Украины о проведении целевой мобилизации", — уточняет Муравская.
При этом в первую очередь для ликвидации последствий привлекут силы гражданской защиты, с предоставлением им помощи аварийно-спасательных служб, пожарно-спасательных подразделений и других подразделений. Но если для процесса восстановления нужно будет привлечь дополнительные ресурсы, то силы гражданской защиты доукомплектуют трудоспособным населением.
В положении Кабмина о ЕГСГЗ подробно расписано, какие органы за какие подсистемы гражданской защиты отвечают. Например, Министерство культуры — за ликвидацию последствий на объектах культуры, а Министерство юстиции — в тюрьмах и следственных изоляторах. Но чтобы они приступили к работе правительство должно решить вопрос сроков и объемов помощи. А уже для этого Украине нужно дождаться победы в этой войне.