Целевая мобилизация в Украине: когда начнется, кого может затронуть и почему закон пока не идеален

Украинское правительство подстроило работу единой государственной системы гражданской защиты под военное время. До полномасштабной российской агрессии она служила для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, но недавно Кабмин расширил понятие так называемой целевой мобилизации. Это стало возможно благодаря принятому еще в марте закону. Однако эксперты уверены — регулирование вопроса пока далеко от совершенства. Корреспондент Delo.ua Илья Требор разобрался в новых правилах и выяснил, что их себя представляет целевая мобилизация и когда украинские власти могут ее провести.

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Два дня понадобилось Верховной Раде чтобы законопроект №7144, который упрощает восстановительные работы по ликвидации последствий российской вооруженной агрессии, прошел путь от регистрации до рассмотрения в сессионном зале. В среду, 16 марта, за него проголосовало 345 народных депутата. Инициатива, в первую очередь, расширяет список основных заданий единой государственной системы гражданской защиты (ЕГСГЗ) положением о целевой мобилизации.

Юрист компании EVERLEGAL Наталья Иверук отмечает, что понятие "целевая мобилизация" — не новичок украинского законодательства. Оно давно есть в Кодексе гражданской защиты Украины и нужен этот механизм для предотвращения, а также ликвидации чрезвычайных ситуации техногенного или природного характера. Что изменилось, так это возможность проводить такого рода мобилизацию в восстановительный период для ликвидации последствий военных действий.

Задача актуальная, поскольку по данным проекта KSE Institute "Россия заплатит", который регистрирует прямые потери физической инфраструктуры страны в результате войны, только за последнюю неделю ущерб украинской экономике увеличился на $3,1 млрд. Общая сумма прямых задокументированных потерь, по состоянию на 19 мая, составила почти $97,4 млрд или 2,9 трлн грн.

Из-за войны разрушено или повреждено 38,6 млн квадратных метров жилья на $33,9 млрд. Пострадало не меньше 216 заводов, фабрик и предприятий на $10,6 млрд. Повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 12 гражданских аэропортов, 295 мостов и мостовых переходов, 591 детсад, 574 медучреждения, 108 религиозных и 179 культурных сооружений, 169 складов и 19 торговых центров данные проекта "Россия заплатит"

В первой декаде мая правительство сделало еще один шаг в сторону послевоенного восстановления и изменило положение о ЕГСГЗ. По словам представителя Кабмина в парламенте Тараса Мельничук к новым задачам отнесены целевая мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий и определение населенных пунктов и районов, которые нуждаются в гуманитарном разминировании, маркировке опасных участков и проведении разминирования территорий

К таким задачам также отнесли меры по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения и привлечение к ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи. Предусмотрена также возможность привлечения к предоставлению социальных услуг на период действия военного положения работников и волонтеров, не имеющих документов, подтверждающих их профессиональный уровень. Тарас Мельничук представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде

По словам Иверук, главным отличием целевой мобилизации от "обычной" является привлечение лиц исключительно для ликвидации последствий военных действий на соответствующих территориях и их восстановления. Но она уточняет, что нормативно-правовое регулирование целевой мобилизации является сейчас неполным, поскольку не определяются ни сроки, ни порядок, ни условия ее проведения.

"В законодательстве только указывается, что организационные, финансовые, правовые и другие мероприятия проводятся на основе плана проведения целевой мобилизации, утвержденного КМУ. А ее объемы и сроки должны определяться Указом президента Украины. Однако такие нормативно-правовые акты отсутствуют в законодательном поле", — добавляет юрист.

С учетом этого говорить о какой-то процедуре или условиях проведения целевой мобилизации можно только в общих чертах. Иверук отмечает — в украинском информационном пространстве разошлась информация о том, что поскольку целевая мобилизация происходит в восстановительный период, начнется она после завершения боевых действий на территории Украины и окончания военного положения.

Очевидно, такое мнение высказывается с учетом буквального толкования предписаний нового закона и положений закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которые выделяют отдельно время мобилизации, военное время (военное положение) и восстановительный период. Учитывая это можно сделать вывод, что целевая мобилизация будет проводиться после завершения военного положения в Украине. Наталья Иверук юрист

По словам юриста EVERLEGAL Натальи Муравской, при целевой мобилизации правительство и органы местного самоуправления определят объем необходимых работ, количество финансовых, человеческих и материальных ресурсов для полноценной ликвидации последствий войны. При этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины определит потребность в финансовых и материально-технических ресурсах органов и подразделений гражданской защиты.

"А в случае проведения целевой мобилизации ГСЧС будет подавать соответствующие предложения в Министерство экономики. Уже оно будет обращаться к правительству, которое определит план, объем и сроки, а также порядок оповещения граждан Украины о проведении целевой мобилизации", — уточняет Муравская.

При этом в первую очередь для ликвидации последствий привлекут силы гражданской защиты, с предоставлением им помощи аварийно-спасательных служб, пожарно-спасательных подразделений и других подразделений. Но если для процесса восстановления нужно будет привлечь дополнительные ресурсы, то силы гражданской защиты доукомплектуют трудоспособным населением.

При этом это будет происходить только на добровольной основе. Так что пока новости о начале проведения целевой мобилизации смело можно называть фейковыми и ожидать победы. Поскольку только после этого, возможно, они станут правдивыми. Наталья Муравская юрист

В положении Кабмина о ЕГСГЗ подробно расписано, какие органы за какие подсистемы гражданской защиты отвечают. Например, Министерство культуры — за ликвидацию последствий на объектах культуры, а Министерство юстиции — в тюрьмах и следственных изоляторах. Но чтобы они приступили к работе правительство должно решить вопрос сроков и объемов помощи. А уже для этого Украине нужно дождаться победы в этой войне.