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Четыре российских сапера подорвались на мине при разминировании "Азовстали", - советник мэра

Мариуполь, Азовсталь, завод, оккупанты
Фото: Четыре российских сапера подорвались на мине при разминировании "Азовстали"

Четыре российских сапера подорвались на мине при разминировании завода "Азовсталь" в Мариуполе. 

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"При разминировании "Азовстали" четыре сапера россиян подорвались на мине. Один в тяжелом состоянии, двое средней степени и один получил легкие ранения. Считаю, что новость, которую можно считать хорошей", - написал Андрющенко. 

Напомним, российские оккупанты ввели в Мариуполе и Мариупольском районе новую пропускную систему. Для выезда из города автомобилем требуется пропуск на выезд на авто и пассажиров. Очередь на получение пропуска расписана вперед на несколько недель. 

Кроме этого, Мариупольский район начали патрулировать мобильные патрули из состава “кадыровцев”. Оккупанты издеваются над мирным населением города.

Автор:
Анастасия Дедковская