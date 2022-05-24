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Четыре российских сапера подорвались на мине при разминировании "Азовстали", - советник мэра
Четыре российских сапера подорвались на мине при разминировании завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"При разминировании "Азовстали" четыре сапера россиян подорвались на мине. Один в тяжелом состоянии, двое средней степени и один получил легкие ранения. Считаю, что новость, которую можно считать хорошей", - написал Андрющенко.
Напомним, российские оккупанты ввели в Мариуполе и Мариупольском районе новую пропускную систему. Для выезда из города автомобилем требуется пропуск на выезд на авто и пассажиров. Очередь на получение пропуска расписана вперед на несколько недель.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме этого, Мариупольский район начали патрулировать мобильные патрули из состава “кадыровцев”. Оккупанты издеваются над мирным населением города.