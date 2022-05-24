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Чотири російські сапери підірвалися на міні під час розмінування "Азовсталі", - радник мера
Чотири російські сапери підірвалися на міні під час розмінування заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"При розмінуванні "Азовсталі" чотири сапери росіян підірвалися на міні. Один у тяжкому стані, двоє середнього ступеня та один отримав легкі поранення. Вважаю, що новина, яку можна вважати хорошою", - написав Андрющенко.
Нагадаємо, російські окупанти запровадили у Маріуполі та Маріупольському районі нову пропускну систему. Для виїзду з міста автомобілем потрібна перепустка на виїзд на авто та пасажирів. Черга на отримання перепустки розписана вперед на кілька тижнів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Окрім цього, Маріупольський район почали патрулювати мобільні патрулі зі складу “кадировців”. Окупанти знущаються з мирного населення міста.