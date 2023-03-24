Четыре страны Северной Европы договорились о совместном использовании 250 истребителей

Командующие военно-воздушными силами Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании подписали соглашение об использовании около 250 истребителей в качестве одного флота.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что цель соглашения состоит в том, чтобы иметь возможность действовать как единые объединенные военно-воздушные силы.

Сотрудничество будет включать в себя интегрированное командование и контроль, оперативное планирование и выполнение, гибкое развертывание сил, совместный надзор за воздушным пространством и обучение.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не исключает, что страны Альянса все же отважатся передать в Украину западные истребители четвертого поколения, которые в украинском списке нужд еще с начала полномасштабной войны.

Самолеты F-16 американского производства Украина требует еще с начала полномасштабного вторжения. Превосходство этих истребителей четвертого поколения в универсальности. Они могут выполнять функции и штурмовика, и бомбардировщика, и истребителя-перехватчика. К тому же часть стран НАТО выводят их из эксплуатации, используя летать пятого поколения F-35.

Западные страны опасаются, что применение Украиной истребителей четвертого поколения может привести к эскалации конфликта. В частности, среди аргументов против истребителей звучит мнение, что F-15 и F-16 нуждаются в длинных качественных взлетно-посадочных полосах, которых не хватает в Украине. России было бы легко заметить любые попытки построить оперативные базы и нанести им удар.

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