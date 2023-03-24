Чотири країни Північної Європи домовилися про спільне використання 250 винищувачів

Командувачі військово-повітряних сил Швеції, Фінляндії, Норвегії та Данії підписали угоду про використання близько 250 винищувачів як один флот.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначаєься, що мета угоди полягає в тому, щоб мати можливість діяти як єдині об'єднані військово-повітряні сили.

Співпраця охоплюватиме інтегроване командування та контроль, оперативне планування та виконання, гнучке розгортання сил, спільний нагляд за повітряним простором та навчання.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не виключає, що країни Альянсу все ж таки наважаться передати в Україну західні винищувачі четвертого покоління, які в українському списку потреб ще з початку повномасштабної війни.

Літаки F-16 американського виробництва Україна просить ще з початку повномасштабного вторгнення. Перевага цих винищувачів четвертого покоління в універсальності. Вони можуть виконувати функції і штурмовика, і бомбардувальника, і винищувача-перехоплювача. До того ж, частина країн НАТО виводять їх з експлуатації, використовуючи літати п‘ятого покоління F-35.

Західні країни побоюються, що застосування Україною винищувачів четвертого покоління можуть призвести до ескалації конфлікту. Зокрема, серед аргументів проти винищувачів звучить думка, що F-15 і F-16 потребують довгих якісних злітно-посадкових смуг, яких не вистачає в Україні. Росії було б легко помітити будь-які спроби побудувати оперативні бази та завдати їм удару.

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