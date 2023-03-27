ЦИК признал депутата Киевсовета избранной в Раду вместо Забродского

Центральная избирательная комиссия признала Ирину Никорак избранной депутатом Верховной Рады вместо сложившего полномочия Михаила Забродского (№4 в спике "Европейской солидарности"). Об этом говорится в сообщении ЦИК.

Отмечается, что ей поступило постановление парламента от 20 марта, которым депутатские полномочия Забродского были досрочно прекращены в связи с личным заявлением.

Комиссия рассмотрела указанное постановление и признала избранным нардепом следующего по очередности кандидата в списке "Евросолидарности", а именно шедшую в нем под №26 Никорак.

Напомним, что по результатам парламентских выборов в июле 2019 года эта политсила получила 23 мандата по пропорциональной системе, получив 8,1% голосов, а также два мандата в результате победы ее кандидатов в мажоритарных округах (оба – во Львове).

Уже в ноябре решила досрочно сложить полномочия супруга бывшего министра внутренних дел и генерального прокурора Ирина Луценко, находившаяся в списке под №15.

Ее место должна была занять №24 в списке Наталья Бойко, однако та отказалась от мандата, и вакантное место занял экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, имевший, соответственно, №25.

В свою очередь, Никорак, не будучи избранной в Верховную Раду, снова баллотировалась в следующем году в Киевский городской совет и переизбралась его депутатом. Пока ни сама Никорак, ни "Евросолидарность" не отреагировали на новость о ее избрании в парламент. Ранее СМИ сообщали, что ожидается, что она все же сложит мандат в Киевсовете и станет депутатом парламента. В прошлом же созыве Киевсовета Никорак представляла эту же партию, имевшую тогда название "Блок Петра Порошенко".