ЦВК визнала обраною до Ради замість Забродського депутатку Київради

Центральна виборча комісія визнала Ірину Никорак обраною депутаткою Верховної Ради замість Михайла Забродського (№4 у спику "Європейської солідарності"), який склав повноваження. Про це йдеться у повідомленні ЦВК.

Зазначається, що до неї надійшла постанова парламенту від 20 березня, якою депутатські повноваження Забродського було достроково припинено у зв’язку з особистою заявою.

Комісія розглянула вказану постанову і визнала обраним нардепом наступного за черговістю кандидата у списку "Євросолідарності", а саме Никорак, що йшла у ньому під №26.

Нагадаємо, що за результатами парламентських виборів у липні 2019 року ця політсила здобула 23 мандати за пропорційною системою, отримавши 8,1% голосів, а також два мандати внаслідок перемоги її кандидатів у мажоритарних округах (обидва - у Львові).

Вже в листопаді вирішила достроково скласти повноваження дружина колишнього міністра внутрішніх справ та генерального прокурора Ірина Луценко, яка була в списку під №15.

Її місце мала зайняти №24 у списку Наталія Бойко, однак та відмовилася від мандату, і вакантне місце зайняв ексголова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, що мав, відповідно, №25.

В свою чергу, Никорак, не будучи обраною до Верховної Ради, знову балотувалася наступного року до Київської міської ради та переобралася її депутаткою. Наразі ані сама Никорак, ані "Євросолідарність" не відреагували на новину про її обрання до парламенту. Натомість раніше ЗМІ повідомляли, що очікується, що вона все ж складе мандат у Київраді та стане депутатом парламенту. В минулому ж скликанні Київради Никорак представляла цю ж партію, що мала тоді назву "Блок Петра Порошенка".