ЦРУ запустило онлайн-кампанию по вербовке россиян (ВИДЕО)

Центральное разведывательное управление США запустило онлайн-кампанию, цель которой – убедить недовольных жизнью в РФ поделиться секретной информацией. Об этом сообщило CNN.

Для вербовки шпионов представители ЦРУ создали новый канал в популярном в России мессенджере Telegram.

Первое опубликованное видео заканчивается инструкциями, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ. Видео также продублировано в других социальных медиа-платформах, включая YouTube, Twitter, Instagram и Facebook.

В видео не упоминается президент России Владимир Путин или даже война в Украине, потому что сотрудники разведывательного органа решили сделать акцент на вневременные темы, которые могут убедить недовольных россиян обратиться в ЦРУ. Среди таких тем – сомнения, отсутствие цели и угнетения.

Принимающие участие в проекте сотрудники ЦРУ заявили, что вторжение России в Украину создало историческую возможность, "чтобы россияне пришли к нам и предоставили информацию, которая нужна Соединенным Штатам". Идея также появилась после предварительной вербовки после начала вторжения, тогда удалось успешно установить контакт с россиянами.

По словам одного чиновника, они надеются, что россияне, имеющие доступ к ценной информации, услышат, что их понимают даже лучше, чем надеются.

В такую группу входят тысячи или десятки тысяч работающих в таких сферах, как кибербезопасность, технологии, финансы, военная отрасль и дипломатия.

"Если бы это было неудачным, мы бы не пытались предпринять подобную попытку", - сказал один чиновник, отказавшись предоставить какую-либо информацию о том, каких и сколько информаторов им удалось завербовать за последние 15 месяцев.

Отметим, что в январе директор ЦРУ тайно посетил Киев и рассказал Зеленскому о дальнейших планах РФ.

Это был не первый визит главы ЦРУ в Украину. Бернс тайно посетил Киев в начале октября 2022 года на фоне опасений в США о том, что РФ может применить ядерное оружие.