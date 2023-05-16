ЦРУ запустило онлайн-кампанію з вербування росіян (ВІДЕО)

Центральне розвідувальне управління США запустило онлайн-кампанію, мета якої - переконати незадоволених життям в РФ поділитися секретною інформацією. Про це повідомило CNN.

Для вербування шпигунів представники ЦРУ створили новий канал в популярному в Росії месенджері Telegram.

Перше опубліковане відео закінчується інструкціями, як анонімно та безпечно зв’язатися з ЦРУ. Відео також продублювали в інших соціальних медіа-платформах, включаючи YouTube, Twitter, Instagram і Facebook.

У відео не згадується президент Росії Володимир Путін чи навіть війна в Україні, тому що співробітники розвідувального органу вирішили зробити акцент на позачасові теми, які можуть переконати незадоволених росіян звернутися до ЦРУ. Серед таких тем - сумніви, відсутність мети та пригнічення.

Співробітники ЦРУ, які беруть участь у проекті, заявили, що вторгнення Росії в Україну створило історичну можливість, “щоб росіяни прийшли до нас і надали інформацію, яка потрібна Сполученим Штатам”. Ідея також з’явилася після попереднього вербування після початку вторгнення, тоді вдалося успішно “встановити контакт” з росіянами.

За словами одного чиновника, вони сподіваються, що росіяни, які мають доступ до цінної інформації, почують, що їх розуміють навіть краще, ніж ті сподіваються.

До такої групи входять тисячі або десятки тисяч тих, які працюють у таких сферах, як кібербезпека, технології, фінанси, військова галузь і дипломатія.

“Якби це було невдалим, ми б не намагалися зробити подібну спробу”, - сказав один чиновник, відмовившись надати будь-яку інформацію про те, яких і скільки інформаторів їм вдалося завербувати за останні 15 місяців.

Зазначимо, у січні директор ЦРУ таємно відвідав Київ і розповів Зеленському про подальші плани РФ.

Це був не перший візит очільника ЦРУ до України. Так, Бернс таємно відвідав Київ на початку жовтня 2022 року на тлі побоювання у США про те, що РФ може застосувати ядерну зброю.