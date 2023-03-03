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Данилов объяснил, почему РФ не нанесла удар по Украине на годовщину полномасштабной войны
Российские оккупанты не нанесли массированную атаку по Украине в годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, из-за нехватки возможностей для этого. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "РБК-Украина".
По его словам, отсутствие удара свидетельствует о том, что у россиян осталось и не так много высокоточных ракет.
"Состоятельности, которые были у России еще на 24 февраля 2022 года, и возможности сейчас, касающиеся возможности нанесения массированных ударов, уже совсем другие. Мы неоднократно говорили, что у России остается не так много высокоточных ракет, которыми они раньше убивали наших детей, женщин, гражданское население. Они берегут ракеты", – сказал Данилов.
Как отметил секретарь СНБО, сейчас есть понимание, что никакие действия окупантов по привязке к определенным датам абсолютно не влияют на обороноспособность и прочность Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Они отказались от обстрелов именно 24 февраля. Но это же не значит, что они отказались от войны. Они ее ведут, каждый день совершают террористические нападения на наши города: Харьков, Херсон и многие другие города, которые находятся на территории Донецкой и Луганской областей. Ракеты долетают до Хмельницкого и других наших городов", – высказался Данилов.
Напомним, что до 24 февраля звучали заявления о вероятности новых атак РФ на Украину в связи с годовщиной полномасштабной войны. В частности, о возможных провокациях РФ предупреждало Оперативное командование "Север". Сообщение было связано с тем, что украинская разведка зафиксировала движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью.
А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что российские оккупанты готовят небольшой ракетный удар по Украине.
В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что РФ готовится активизировать боевые действия к годовщине полномасштабной агрессии. Он говорил, что захватчики могут сосредоточиться на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.