Данилов объяснил, почему РФ не нанесла удар по Украине на годовщину полномасштабной войны

Российские оккупанты не нанесли массированную атаку по Украине в годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, из-за нехватки возможностей для этого. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "РБК-Украина".

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По его словам, отсутствие удара свидетельствует о том, что у россиян осталось и не так много высокоточных ракет.

"Состоятельности, которые были у России еще на 24 февраля 2022 года, и возможности сейчас, касающиеся возможности нанесения массированных ударов, уже совсем другие. Мы неоднократно говорили, что у России остается не так много высокоточных ракет, которыми они раньше убивали наших детей, женщин, гражданское население. Они берегут ракеты", – сказал Данилов.

Как отметил секретарь СНБО, сейчас есть понимание, что никакие действия окупантов по привязке к определенным датам абсолютно не влияют на обороноспособность и прочность Украины.

"Они отказались от обстрелов именно 24 февраля. Но это же не значит, что они отказались от войны. Они ее ведут, каждый день совершают террористические нападения на наши города: Харьков, Херсон и многие другие города, которые находятся на территории Донецкой и Луганской областей. Ракеты долетают до Хмельницкого и других наших городов", – высказался Данилов.

Напомним, что до 24 февраля звучали заявления о вероятности новых атак РФ на Украину в связи с годовщиной полномасштабной войны. В частности, о возможных провокациях РФ предупреждало Оперативное командование "Север". Сообщение было связано с тем, что украинская разведка зафиксировала движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что российские оккупанты готовят небольшой ракетный удар по Украине.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что РФ готовится активизировать боевые действия к годовщине полномасштабной агрессии. Он говорил, что захватчики могут сосредоточиться на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.