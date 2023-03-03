Данілов пояснив, чому РФ не завдала удару по Україні на річницю повномасштабної війни

Російські окупанти не завдали масованої атаки по Україні в річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого, через брак можливостей для цього. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в інтервʼю "РБК-Україна".

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За його словами, відсутність удару свідчить про те, що в росіян залишилося й не так багато високоточних ракет.

"Спроможності, які були у Росії ще на 24 лютого 2022 року, і спроможності зараз, що стосуються можливості нанесення масованих ударів, вже зовсім інші. Ми неодноразово говорили, що у Росії лишається не так багато високоточних ракет, якими вони раніше вбивали наших дітей, жінок, цивільне населення. Вони бережуть ракети", – сказав Данілов.

Як зазначив секретар РНБО, наразі є розуміння, що жодні дії окупантів щодо прив'язки до певних дат абсолютно не впливають на обороноздатність та міцність України.

"Вони відмовилися від обстрілів саме 24 лютого. Але це ж не значить, що вони відмовились від війни. Вони її ведуть, кожного дня здійснюють терористичні напади на наші міста: на Харків, Херсон та багато інших міст, які знаходяться на території Донецької та Луганської областей. Ракети долітають до Хмельницького та інших наших міст", – висловився Данілов.

Нагадаємо, що перед 24 лютого лунали заяви про ймовірність нових атак РФ на Україну у звʼязку з річницею повномасштабної війни. Зокрема, про можливі провокації РФ попереджало Оперативне командування "Північ". Повідомлення було повʼязане з тим, що українська розвідка ​​зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що російські окупанти готують невеликий ракетний удар по Україні.

Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що РФ готується активізувати бойові дії до річниці повномасштабної агресії. Він говорив, що загарбники можуть зосередитися на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.