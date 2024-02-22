Депутат от "Слуги народа" Медяник решил сложить мандат: в чем причина

Народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа" Вячеслав Медяник написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий "по состоянию здоровья".

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

"Да. Он написал заявление по собственному желанию по состоянию здоровья", - сказала Палийчук.

Вячеслав Медяник - заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Он был избран в парламент по 27-му одномандатному избирательному округу Днепропетровской области.

Учитывая, что Медяник мажоритарщик, его в Верховной Раде никто не заменит - во время военного положения выборы проводить запрещено.

"Ну вот. Будет нас уже 400. Новый антирекорд Рады", - прокомментировал решение Медяника нардеп Ярослав Железняк.

Кризис в Верховной Раде

Как сообщил ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, только в его фракции 17 человек написали заявления о сложении мандатов. Так что депутатов решили просто не отпускать.

"С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции 17 есть заявлений на сложение мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам – будет 400 человек", - отмечал Арахамия.

Он напомнил, что 226 депутатов – это минимально необходимое количество для принятия решения Верховной Радой.

"Из 400 очень тяжело собирать, честно говоря. В других фракциях и партиях я тоже знаю, что есть люди, которые хотят уйти", - подчеркнул Арахамия.

Три нардепа ушли из Рады

Последнее "прореживание рядов" в Раде было 8 декабря, когда депутатских мандатов лишили сразу трех нардепов. Это Максим Ефимов, связанный с запрещенной ОПЗЖ Дмитрий Шпенов и Виталий Данилов из "Батькивщины".

В частности, Ефимов, входивший в группу "Доверие" и один из самых богатых людей в Украине, объяснил желание уйти из парламента отсутствием у него времени на депутатскую работу и желанием сконцентрироваться на деятельности в Краматорске.