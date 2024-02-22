ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Политика
Дата публикации

Депутат от "Слуги народа" Медяник решил сложить мандат: в чем причина

Вячеслав Медяни
Фото: Вячеслав Медяник, Facebook

Народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа" Вячеслав Медяник написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий "по состоянию здоровья".

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

"Да. Он написал заявление по собственному желанию по состоянию здоровья", - сказала Палийчук.

Вячеслав Медяник - заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Он был избран в парламент по 27-му одномандатному избирательному округу Днепропетровской области.

Учитывая, что Медяник мажоритарщик, его в Верховной Раде никто не заменит - во время военного положения выборы проводить запрещено.

"Ну вот. Будет нас уже 400. Новый антирекорд Рады", - прокомментировал решение Медяника нардеп Ярослав Железняк.

Кризис в Верховной Раде

Как сообщил ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, только в его фракции 17 человек написали заявления о сложении мандатов. Так что депутатов решили просто не отпускать.

"С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции 17 есть заявлений на сложение мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам – будет 400 человек", - отмечал Арахамия.

Он напомнил, что 226 депутатов – это минимально необходимое количество для принятия решения Верховной Радой.

"Из 400 очень тяжело собирать, честно говоря. В других фракциях и партиях я тоже знаю, что есть люди, которые хотят уйти", - подчеркнул Арахамия.

Три нардепа ушли из Рады

Последнее "прореживание рядов" в Раде было 8 декабря, когда депутатских мандатов лишили сразу трех нардепов. Это Максим Ефимов, связанный с запрещенной ОПЗЖ Дмитрий Шпенов и Виталий Данилов из "Батькивщины".

В частности, Ефимов, входивший в группу "Доверие" и один из самых богатых людей в Украине, объяснил желание уйти из парламента отсутствием у него времени на депутатскую работу и желанием сконцентрироваться на деятельности в Краматорске.

Автор:
Светлана Манько