Марьяна Безуглая сообщила о своем выходе из партии "Слуга народа"

Заявление народной депутатки Марьяны Безуглой на выход из партии "Слуга народа" удовлетворила глава партии Елена Шуляк.

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Об этом Безуглая сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Председатель партии Елена Шуляк удовлетворила мое заявление на выход из партии Слуга Народа", - говорится в ее сообщении.

"Все мои попытки доказать, что партии нужно выбраться из зеленых облаков 2019, изменить формат, позиционирование, рассекретить данные по воюющим членам партии (а их немало), уделить внимание идейной составляющей и рискам регионального коллаборационизма, коррупции и тому подобное, — все игнорировалось. А моя борьба с Тищенко — это отдельная история. Добилась-таки, исключили", - написала Безуглая.

При этом она не считает "слугу народа" ужасной партией, отметив, что в ней работает много нормальных менеджеров.

"Но партия сейчас существует по инерции и без желания руководства развиваться. Это чувствуют и люди в регионах, что не способствует положительной динамике", – добавила народный депутат.

Напомним, 11 января стало известно, что Безуглая написала заявление о выходе из фракции и партии "Слуга народа", однако обещает остаться депутатом-мажоритарщиком и поддерживать президента.

Марьяна Безуглая: скандалы

В последнее время Безуглая сделала несколько скандальных заявлений, в том числе в отношении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, вызвав волну возмущения со стороны общества и политиков.

Она отмечала, что военное командование Украины "должно уйти", поскольку Залужный якобы не смог дать ответ относительно действий Украины в 2024 году. По словам нардепа, это послужило проблемой при планировании бюджета.

Кроме того, она призвала всех волонтеров, включая женщин, вступать в ряды ВСУ, а также предлагала лишать гражданства или вводить другие ограничения для выехавших за границу военнообязанных.

5 января оборонный комитет отозвал Безуглую с должности заместителя председателя. На следующий день на сайте Рады появился проект постановления о соответствующем решении. Как объяснял нардеп Ярослав Железняк, после того, как документ рассмотрит регламентный комитет, 10-12 января постановление может быть вынесено на голосование в зал парламента. Документ вступит в силу, если за него проголосуют не менее 226 депутатов.

Комитет по нацбезопасности и обороне и Регламентный комитет поддержали отзыв Безуглой, сама нардепка назвала действия своих коллег подлыми.

10 января в Верховной Раде отказались вносить в повестку дня постановление об освобождении депутата Марьяны Безуглой от должности.

В комментарии "Интерфаксу" председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что внести в повестку дня и рассмотреть проект постановления об отзыве Безуглой парламент сможет только после соответствующего решения совета депутатских фракций и групп.

Стефанчук добавил, что, несмотря на свое отношение к Безуглой, которая системно критикует и его в соцсетях, он "обязуется действовать исключительно на основании, в пределах и способами, определенными регламентом Верховной Рады". В то же время, он отметил, что ожидает высказывания позиции от фракции "Слуга Народа" по этому вопросу, поскольку Безуглая является представительницей этой политсилы в украинском парламенте.