Мар'яна Безугла повідомила про свій вихід з партії "Слуга народу"

Заяву народної депутатки Мар'яни Безуглої на вихід з партії "Слуга народу" задовольнила голова партії Олена Шуляк.

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Про це Безугла повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Голова партії Олена Шуляк задовольнила мою заяву на вихід з партії Слуга Народу", - йдеться в її повідомленні.

"Всі мої спроби доказати, що партії треба вибратися із зелених хмаринок 2019, змінити формат, позиціонування, розсекретити дані щодо воюючих членів партії (а їх немало), приділити увагу ідейній складовій та ризикам регіонального колабораціонізму, корупції тощо, — все ігнорувалося. А моя боротьба з Тищенком — то окрема історія. Добилась таки, виключили", - написала Безугла.

При цьому вона не вважає "Слугу народу" жахливою партією, зауваживши, що в ній працює багато нормальних менеджерів.

"Але партія зараз існує за інерцією і без бажання керівництва розвиватися. Це відчувають і люди в регіонах, що не сприяє позитивній динаміці", - додала народна депутатка.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що Безугла написала заяву про вихід із фракції та партії "Слуга народу", однак обіцяє залишитись депутатом-мажоритарником та підтримувати президента.

Марʼяна Безугла: скандали

Останнім часом Безугла зробила кілька скандальних заяв, зокрема щодо головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, спричинивши хвилю обурення з боку суспільства й політиків.

Вона зазначала, що військове командування України "має піти", оскільки Залужний нібито не зміг надати відповідь щодо дій України у 2024 році. За словами нардепки, це стало проблемою при плануванні бюджету.

Крім того, політикиня закликала всіх волонтерів, включаючи жінок, вступати до лав ЗСУ, а також пропонувала позбавляти громадянства чи вводити інші обмеження для військовозобовʼязаних, які виїхали за кордон.

5 січня оборонний комітет відкликав Безуглу з посади заступниці голови. Наступного дня на сайті Ради з’явився проєкт постанови про відповідне рішення. Як пояснював нардеп Ярослав Железняк, після того, як документ розгляне регламентний комітет, 10-12 січня постанову можуть винести на голосування в залу парламенту. Документ набуде чинності, якщо за нього проголосують щонайменше 226 депутатів.

Комітет із нацбезпеки й оборони та Регламентний комітет підтримали відкликання Безуглої, сама нардепка назвала дії своїх колег підлими.

10 січня у Верховній Раді відмовилися вносити до порядку денного постанову про звільнення депутатки Мар’яни Безуглої з посади.

У коментарі Інтерфаксу голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що внести до порядку денного і розглянути проєкт постанови про відкликання Безуглої парламент зможе тільки після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Стефанчук додав, що, попри своє ставлення до пані Мар'яни, яка системно критикує і його в соцмережах, він "зобов'язується діяти винятково на підставі, в межах і способами, визначеними регламентом Верховної Ради". Водночас він зауважив, що очікує висловлення позиції від фракції "Слуга Народу" щодо цього питання, оскільки Безугла є представницею цієї політсили в українському парламенті.