Депутат від "Слуги народу" Медяник вирішив скласти мандат: у чому причина

Народний депутат України від фракції "Слуга Народу" В’ячеслав Медяник достроково склав депутатські повноваження "за станом здоров’я".

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила спікерка фракції Юлія Палійчук.

"Так. Він написав заяву за власним бажанням за станом здоров'я", - сказала Палійчук.

В’ячеслав Медяник є заступником голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Він був обраний до парламенту за 27-м одномандатним виборчим округом Дніпропетровської області.

З огляду на те, що Медяник мажоритарник, його у Верховній Раді ніхто не замінить - під час військового стану вибори проводити заборонено.

"Ну ось. Буде нас вже 400. Новий антирекорд Ради", - прокоментував рішення Медяника нардеп Ярослав Железняк.

Криза у Верховній Раді

Як повідомив раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, лише у його фракції 17 осіб написали заяви про складання мандатів. Тож депутатів вирішили просто не відпускати.

"З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандату. Тобто у нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами – буде 400 людей.", - зазначав Арахамія.

Він нагадав, що 226 депутатів - це мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення Верховною Радою.

"З 400 дуже важко збирати, чесно кажучи. В інших фракціях і партіях я теж знаю, що є люди, які хочуть піти", - наголосив Арахамія.

Три нардепи пішли з Ради

Останнє "прорідження рядів" у Раді було 8 грудня, коли депутатських мандатів позбавили одразу трьох нардепів. Це Максим Єфімов, пов'язаний з забороненою ОПЗЖ Дмитро Шпенов та Віталій Данілов із "Батьківщини".

Зокрема, Єфімов, що входив до групи "Довіра" і є одним з найбагатших людей в Україні, пояснив бажання піти з парламенту відсутністю в нього часу на депутатську роботу та бажанням сконцентруватися на діяльності у Краматорську.