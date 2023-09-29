Для чувства защищенности. Данилов заявил, что всем дома нужен пулемет

Каждый украинец должен иметь дома пулемет, поскольку Россию нельзя никуда отодвинуть от границ Украины. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Наталье Мосейчук.

"Мы же Россию никуда не отодвинум от своих границ, и поэтому понимаем, что постоянно должны быть готовы к любым процессам. Каждый должен иметь дома пулемет, чтобы защищать [...] Когда вы имеете оружие, у вас совсем другие ощущения", – сказал чиновник.

При этом он отметил, что нужно очень осторожно обращаться с оружием, и должны быть определенные правила. Однако когда человек владеет оружием, он чувствует себя более защищенным.

Легализация оружия в Украине: планы властей

Вопрос легализации оружия в Украине обсуждается уже долгое время. В июле 2022 года тогдашний глава Нацполиции Игорь Клименко заявлял, что сначала необходимо провести учет оружия на руках у граждан.

А в мае Клименко уже в должности министра внутренних дел сказал, что украинцы готовы к легализации оружия после войны, если со временем они пройдут соответствующее обучение. Прежде всего, это касается безопасного обращения с оружием. Кроме того, необходимо создать условия для хранения оружия и тренировки с ним.

С 23 июня в Украине полноценно заработал единый реестр оружия, целью которого МВД называло поддержку эффективного предотвращения и расследования преступлений. С помощью реестра можно подать документы на получение разрешения на оружие онлайн.

В настоящее время разрешения предусмотрены на оружие, например, для охоты и спортивной стрельбы. Огнестрельное оружие в Украине не легализовано (однако его можно получить как награду от Офиса президента, МВД, СБУ, Минобороны или же для несения службы).