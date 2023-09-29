Для почуття захищеності. Данілов заявив, що всім удома потрібен кулемет

Кожен українець повинен мати вдома кулемет, оскільки Росію не можна нікуди відсунути від кордонів України. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтервʼю Наталії Мосейчук.

"Ми ж Росію нікуди не відсунемо від своїх кордонів, і тому маємо розуміння, що постійно маємо бути готові до будь-яких процесів. Кожен має мати вдома кулемет, щоб захищати [...] Коли ви маєте зброю, у вас зовсім інші відчуття", – сказав чиновник.

При цьому він зауважив, що треба дуже обережно поводитися зі зброєю, й мають бути певні правила. Однак коли людина володіє зброєю, вона почувається більш захищеною.

Легалізація зброї в Україні: плани влади

Питання легалізації зброї в Україні обговорюється вже протягом тривалого часу. В липні 2022 року тодішній очільник Нацполіції Ігор Клименко заявляв, що спершу необхідно провести облік зброї на руках у громадян.

А в травні Клименко вже на посаді міністра внутрішніх справ сказав, що українці готові до легалізації зброї після війни, якщо з часом вони пройдуть відповідне навчання. Насамперед це стосується безпечного поводження зі зброєю. Крім того, необхідно створити умови для зберігання зброї і тренування з нею.

З 23 червня в Україні повноцінно запрацював єдиний реєстр зброї, метою якого МВС називало підтримку ефективного запобігання та розслідування злочинів. За допомогою реєстру можна подати документи на отримання дозволу на зброю онлайн.

Наразі дозволи передбачені на зброю, наприклад, для полювання та спортивної стрільби. Вогнепальна зброя в Україні не легалізована (однак її можна отримати як нагороду від Офісу президента, МВС, СБУ, Міноборони або ж для несення служби).