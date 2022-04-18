До 24 апреля россияне хотят захватить Донбасс, — Данилов

Кремль планирует взять полный контроль над Донецкой и Луганской областями к православной Пасхе. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Данилов заявил в эфире национального телемарафона.

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"Мы свою землю отдавать не будем", - отметил Данилов.

Он также подчеркнул, что война продолжается, и президент РФ Владимир Путин не снял вопрос уничтожения Украины как государства, а также уничтожения высшего политического руководства нашей страны.

"Это те задания, которые он очерчивал 23-24 февраля, когда они начинали эту "операцию", они не претерпели никаких изменений", - сказал секретарь СНБО.

Данилов снова советовал согражданам эвакуироваться из небезопасных регионов.

Напомним, Генеральный штаб заявил о начале наступления вражеских войск на Донбасс. Основные усилия российских оккупантов сейчас сосредоточены на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также удержании уже захваченных территорий.

Войска РФ также пытаются прорвать оборону на Изюмском направлении.