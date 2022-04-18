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До 24 апреля россияне хотят захватить Донбасс, — Данилов
Кремль планирует взять полный контроль над Донецкой и Луганской областями к православной Пасхе. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Данилов заявил в эфире национального телемарафона.
Он также подчеркнул, что война продолжается, и президент РФ Владимир Путин не снял вопрос уничтожения Украины как государства, а также уничтожения высшего политического руководства нашей страны.
"Это те задания, которые он очерчивал 23-24 февраля, когда они начинали эту "операцию", они не претерпели никаких изменений", - сказал секретарь СНБО.
Данилов снова советовал согражданам эвакуироваться из небезопасных регионов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Генеральный штаб заявил о начале наступления вражеских войск на Донбасс. Основные усилия российских оккупантов сейчас сосредоточены на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также удержании уже захваченных территорий.
Войска РФ также пытаются прорвать оборону на Изюмском направлении.