До 24 квітня росіяни хочуть захопити Донбас, — Данілов

Кремль планує взяти повний контроль над Донецькою та Луганською областями до православного Великодня. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Данілов заявив у ефірі національного телемарафону.

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"Ми свою землю не віддамо", - зазначив Данілов.

Він також наголосив, що війна продовжується, і президент РФ Володимир Путін не зняв питання знищення України як держави, а також знищення найвищого політичного керівництва нашої країни.

"Це ті завдання, які він окреслював 23-24 лютого, коли вони розпочинали цю "операцію", вони не зазнали жодних змін", - сказав секретар РНБО.

Данілов знову радив співгромадянам евакуюватись із небезпечних регіонів.

Нагадаємо, Генеральний штаб заявив про початок наступу ворожих військ на Донбас. Основні зусилля російських окупантів зараз зосереджено на встановленні повного контролю над Донецькою та Луганською областями, а також утриманні вже захоплених територій.

Війська РФ також намагаються прорвати оборону на Ізюмському напрямі.