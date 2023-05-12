Донецкой и Луганской ОВА поручили подготовить мероприятия по стабилизации территорий, которые будут освобождены

Кабинет министров 12 мая рекомендовал Донецкой и Луганской областным военным администрациям создать координационные советы по стабилизации ситуации на деоккупированных территориях области и их реинтеграции, утвердить положения о них и создать координационные группы, руководители которых будут входить в координационные советы.

Как сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и Министерство по реинтеграции оккупированных территорий, ОВА поручено также обеспечить подготовку координационными советами проектов планов первоочередных действий по стабилизации ситуации на деоккупированных территориях области и их реинтеграции.

Координационные органы при ОВА должны разработать детальные планы действий сразу после деоккупации с соответствующими финансово-экономическими расчетами и указанием сроков выполнения, сформировать кадровый резерв и материально-технические запасы.

Основными направлениями подготовки являются безопасность, возобновление органов государственной власти, гуманитарное реагирование, восстановление инфраструктуры, медицинское реагирование и психологическая поддержка, социальная защита, экономика, информационная политика и образование.

Соответствующие планы будут утверждаться по согласованию с Координационным штабом по вопросам оккупированных территорий, который возглавляет руководительница Минреинтеграции Ирина Верещук.

Отметим при этом, что президент Владимир Зеленский пока не образовывал местные военные администрации на территориях, которые были оккупированы в Донецкой и Луганской областях до 24 февраля 2022 года. Более того, они не предусмотрены и в общинах Волновахского района, оккупированных Россией уже после этой даты.