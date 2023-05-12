Донецькій та Луганській ОВА доручили підготувати заходи зі стабілізації територій, що будуть звільнені

Кабінет міністрів 12 травня рекомендував Донецькій та Луганській обласним військовим адміністраціям утворити координаційні ради з питань стабілізації ситуації на деокупованих територіях області та їх реінтеграції, затвердити положення про них та утворити координаційні групи, керівники яких входитимуть до координаційних рад.

Як повідомляють представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук та Міністерство з реінтеграції окупованих територій, ОВА доручено також забезпечити підготовку координаційними радами проектів планів першочергових дій зі стабілізації ситуації на деокупованих територіях області та їх реінтеграції.

Координаційні органи при ОВА мають розробити детальні плани дій відразу після деокупації з відповідними фінансово-економічними розрахунками та вказанням строків виконання, сформувати кадровий резерв та матеріально-технічні запаси.

Основними напрямами підготовки є безпека, відновлення органів державної влади, гуманітарне реагування, відновлення інфраструктури, медичне реагування і психологічна підтримка, соціальний захист, економіка, інформаційна політика та освіта.

Відповідні плани будуть затверджуватися за погодженням із Координаційним штабом з питань деокупованих територій, який очолює керівниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

Зазначимо при цьому, що наразі президент Володимир Зеленський не утворював місцеві військові адміністрації на територіях, які були окуповані в Донецькій та Луганській областях до 24 лютого 2022 року. Більш того, вони не передбачені наразі й в громадах Волноваського району, окупованих Росією вже після цієї дати.