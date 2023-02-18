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Дуда рассказал, когда Украина получит от Польши танки Leopard и PT-91

Дуда рассказал, когда Украина получит от Польши танки Leopard и PT-91

Польша планирует передать Украине танки Leopard 2 в течении месяца-двух. В этот срок должны отправить и танки PT-91.

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Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда в интервью "Укринформу".

" Я думаю, что этот срок абсолютно реален, учитывая продолжительность курса обучения по комплексному обслуживанию танков Leopard, который украинские военные на данный момент проходят в Свентошове (танковый полигон на юго-западе Польши, – ред.)", - отметил он.

По его словам, украинские танкисты тренируются на танковом полигоне в Польше на танках и тренажерах, поэтому проходит полная подготовка по обслуживанию танков.

"Я очень рассчитываю на то, что в те временные рамки, о которых вы говорите, можно оказать такую помощь Украине", - добавил президент Польши.

Напомним, украинские танкисты начали проходить обучение на танках Leopard 2, в частности, в Германии и Польше. Именно Варшава намерена как можно быстрее послать в Украину танки Leopard и ожидает только, пока украинские военные пройдут учения по эксплуатации оружия.

Автор:
Нина Комащенко