Дуда розповів, коли Україна отримає від Польщі танки Leopard і PT-91

Польща планує передати Україні танки Leopard 2 упродовж місяця-двох. В цей термін мають відправити й танки PT-91.

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Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю "Укрінформу".

"Я думаю, що цей термін абсолютно реальний, враховуючи тривалість курсу навчання з комплексного обслуговування танків Leopard, який українські військові на даний момент проходять у Свєнтошуві (танковий полігон на південному заході Польщі, – ред.)", - зазначив він.

За його словами, українські танкісти тренуються на танковому полігоні в Польщі на танках і тренажерах, тож відбувається повна підготовка з обслуговування танків.

"Я дуже розраховую на те, що у ті часові рамки, про які ви кажете, буде можна надати таку допомогу Україні",- додав президент Польщі.

Нагадаємо, українські танкісти розпочали проходити навчання на танках Leopard 2, зокрема, у Німеччині та Польщі. Саме Варшава має намір якнайшвидше надіслати в Україну танки Leopard і очікує наразі лише, доки українські військові пройдуть навчання з експлуатації зброї.