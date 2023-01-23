ЕС одобрил увеличение военной помощи Украине - Reuters

Министры иностранных дел Европейского Союза 23 января согласились выделить еще 500 миллионов евро на военную помощь Украине якобы в связи с тем, что на Германию давят в вопросе поставки Киеву танков Leopard.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Главы МИД одобрили пакет в 500 миллионов евро вместе с дополнительными 45 миллионами на нелетальное оборудование для военной учебной миссии ЕС для Украины.

"Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Вооруженных сил Украины", - говорится в Twitter председательствующей в ЕС Швеции.

Отметим, что решение о седьмом транше военной помощи было принято во время встречи 27 министров иностранных дел ЕС в Брюсселе после того, как на прошлой неделе западные страны не смогли договориться об отправке Украине боевых танков.

В то же время, как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Варшава допускает создание коалиции со странами, которые готовы дать Украине часть своих Leopard 2 без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.