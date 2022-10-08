ЕС отреагировал на создание Россией своего юрлица для ЗАЭС

Европейский союз самым решительным образом осуждает указ президента России Владимира Путина о незаконном захвате оккупированной Запорожской атомной электростанции и создании в связи с этим соответствующего государственного предприятия в российской юрисдикции.

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Как говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, ЕС не признает и решительно осуждает незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, в связи с чем решение, оформившее захват ЗАЭС, считает незаконным и юридически ничтожным.

"Россия должна полностью вывести свои вооруженные силы и технику и вернуть контроль над АЭС ее законному владельцу - Украине. Семь неотъемлемых столпов ядерной безопасности и защиты, изложенных генеральным директором Международного агентства по атомной энергии, должны полностью соблюдаться и уважаться", - отмечается в заявлении.

Боррель подчеркивает, что усиленное присутствие МАГАТЭ на площадке ЗАЭС и беспрепятственный доступ агентства к станции крайне необходимы в интересах безопасности Европы в целом.

"Зона ядерной безопасности и защиты должна быть создана немедленно, без ущерба для суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС решительно поддерживает усилия гендиректора МАГАТЭ в этом направлении", - указал глава европейской дипломатии.

Он добавил, что ЕС остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и требует, чтобы Россия немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои войска и военную технику со всей территории Украины.

Со своей стороны, как подчеркивается, ЕС будет продолжать оказывать большую экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется.

Отметим, что 7 октября правительство России издало распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" с уставным фондом 500 тысяч рублей, при этом располагаться данное юрлицо будет в Москве.

Перед этим, 5 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о "принятии в федеральную собственность объектов использования атомной энергии на ЗАЭС". Украинский же президент Владимир Зеленский назвал такой шаг международным рейдерством.

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