ЄС відреагував на створення Росією своєї юрособи для ЗАЕС

Європейський союз найрішучішим чином засуджує указ президента Росії Володимира Путіна про незаконне захоплення окупованої Запорізької атомної електростанції та створення у зв'язку з цим відповідного державного підприємства у російській юрисдикції.

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Як йдеться у заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепа Борреля, ЄС не визнає і рішуче засуджує незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, у зв'язку з чим рішення, що оформило захоплення ЗАЕС, вважає незаконним і юридично нікчемним.

"Росія повинна повністю вивести свої збройні сили та техніку та повернути контроль над АЕС її законному власнику - Україні. Сім невід'ємних стовпів ядерної безпеки та захисту, викладених генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії, мають повністю дотримуватися та поважатися", - наголошується в заяві.

Боррель підкреслює, що посилена присутність МАГАТЕ на майданчику ЗАЕС та безперешкодний доступ агентства до станції вкрай потрібні в інтересах безпеки Європи в цілому.

"Зона ядерної безпеки та захисту має бути створена негайно, без шкоди для суверенітету та територіальної цілісності України. ЄС рішуче підтримує зусилля гендиректора МАГАТЕ у цьому напрямі", - зазначив голова європейської дипломатії.

Він додав, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і вимагає, щоб Росія негайно, повністю та беззастережно вивела всі свої війська та військову техніку з усієї території України.

Зі свого боку, як наголошується, ЄС продовжуватиме надавати велику економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку Україні стільки, скільки потрібно.

Зазначимо, що 7 жовтня уряд Росії видав розпорядження про створення федерального державного унітарного підприємства "Запорізька АЕС" зі статутним фондом 500 тисяч рублів, при цьому розташовуватися ця юрособа буде в Москві.

Перед цим, 5 жовтня, президент РФ Володимир Путін підписав указ про "прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії на ЗАЕС". Український президент Володимир Зеленський назвав такий крок міжнародним рейдерством.

Джерело фото: ua.depositphotos.com